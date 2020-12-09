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День Героев Отечества: военнослужащие 58-й армии ЮВО возложили цветы к Мемориалу Славы во Владикавказе

Андрей Аркадьев
15:53 09.12.2020
Военнослужащие организовали передвижную выставку-реконструкцию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО в День Героев Отечества возложили цветы к Мемориалу Славы во Владикавказе, сообщает пресс-служба округа.

В торжественной церемонии приняли участие представители командования объединением, администрации Республики Северная Осетия - Алания, ветеранских организаций, воспитанники юнармейского движения, а также жители и гости Владикавказа.

Военнослужащие организовали передвижную выставку-реконструкцию, размещенную на пяти бортовых КамАЗах и состоящую из полевого лазарета, полевого командного пункта, землянки, позиции минометного расчета и артиллерийской позиции времен Великой Отечественной войны. Автоколонна начнет движение от мемориала славы и проследует по всему Владикавказу с остановками на крупных площадях города.

Девятого декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник учредили в 2007 году, но традиция торжества начинается со времен Екатерины II. Еще в 1769 году российская императрица учредила Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца Георгия» – высшую воинскую награду Империи, и вплоть до 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) отмечался День георгиевских кавалеров.

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