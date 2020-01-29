Шойгу: более 100 млрд руб выделят за три года на жилищные субсидии военным

За три года около 113 миллиардов рублей планируется направить на субсидии российским военнослужащим для приобретения постоянного жилья. Об этом на коллегии Министерства обороны РФ сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Основной формой обеспечения постоянным жильем стала жилищная субсидия, которой отдают предпочтение свыше 70% военнослужащих. На эти цели с 2014 года из федерального бюджета выделено более 218 миллиардов рублей, и в ближайшие три года планируется направить еще порядка 113 миллиардов», - сказал он.

По словам министра, в российской армии динамично развивается накопительно-ипотечная система. Глава ведомства отметил, что число ее участников превысило 300 тысяч человек, а более 110 тысяч военнослужащих уже приобрели жилье.