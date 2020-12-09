Генерал Олег Салюков рассказал, какая техника и вооружение интересует Сухопутные войска

Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, рассказал «Красной Звезде» не только о том, какая техника и системы вооружения уже закупаются в рамках программы Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, но и об испытаниях систем вооружения, которые интересуют Сухопутные войска на перспективу.

День сегодняшний

«С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступило более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники», - отметил Салюков.

Танкисты получают современные танки Т-80БВМ и Т-72Б3М. Мотострелки - боевые машины пехоты: БМП-3 и модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок». Последние выгодно отличаются от предшественников усиленным вооружением - помимо стандартной 30-мм автопушки эти машины несут ПТРК «Корнет», а также автоматический гранатомет. Еще моторизованная пехота обзаводится бронетранспортерами БТР-82А.

Артиллерийский парк пополняется реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г» и самоходными гаубицами «Мста-СМ» - эти системы способны автоматически наводиться на цель.

Противотанковые подразделения, тем временем, насыщаются ПТРК «Хризантема-СП». Эти противотанковые ракетные комплексы могут успешно поражать бронетехнику и пробивать броню всех современных танков в любую погоду.

А военнослужащие ракетных соединений получают тяжелые РСЗО «Торнадо-С» - по сравнению со старыми «Смерчами» у них расширена номенклатура боеприпасов, а также увеличены дальность и точность поражения.

Разведчики же получают комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», позволяющие успешно работать с БПЛА, а также бронеавтомобили «Тайфун-К».

Что же до ПВО Сухопутных войск, то они активно насыщаются ЗРК «Бук-М3», а также новейшими ПЗРК «Верба».

Перспектива на завтра

Рассказал главнокомандующий и про государственные испытания перспективных образцов.

«В этом году завершается ряд опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники», - заметил генерал.

В завершающую стадию испытаний вошел, например, артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ». Его отличительная особенность - режим «Шквал огня», позволяющий последовательно запустить под разными углами сразу несколько снарядов. Так, чтобы они при этом одновременно поразили цель, в разы увеличив силу одномоментного огневого воздействия на противника.

Еще почти готов, со слов Салюкова, 57-мм зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО». Это будет «умная автопушка»: как заявляли в Министерстве обороны ранее, подобный калибр позволит реализовать создание зенитных боеприпасов с возможностью дистанционного подрыва.

Также для нужд ПВО Сухопутных войск в настоящее время создаются учебный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», боевая машина «Тайфун-ПВО», и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ-СВ».

За «минометное» направление отвечает опытно-конструкторская работа «Набросок» - она даст стране целую линейку высокомобильного минометного вооружения.

Увеличат возможности Сухопутных войск и бронеавтомобили семейства «Атлет» - они сочетают высокие показатели подвижности с повышенной защищенностью и грузоподъемностью.

И, конечно же, особое внимание уделяется роботам и беспилотникам. Уже почти завершены испытания боевого робототехнического комплекса «Уран-9». Также разрабатываются тяжелые и средние робототехнические комплексы - «Штурм» и «Соратник».

Не забыта и «стрелковка» - главком отметил, что в настоящее время разрабатывается множество образцов, отдельно отметив перспективную 7,62-мм самозарядную снайперскую винтовку, которая, судя по всему, заменит Снайперскую винтовку Драгунова.