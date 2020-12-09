Санавиация Минобороны выполнила около 200 рейсов для эвакуации больных COVID-19

Минобороны РФ задействовало более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и девять самолетов с медицинскими модулями для эвакуации больных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«Санитарной авиацией Минобороны выполнен 191 рейс, эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», - сказал он на совещании в военном ведомстве.

По его оценке, во время пандемии свою эффективность показала телемедицина, количество удаленных консультаций военных медиков увеличилось в пять раз.