Российские военнослужащие отработали прикрытие объектов в Таджикистане
Специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации наведения и разведки.
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Военнослужащие 201-й российской базы прикрыли объекты от условного противника. Комплексные учения прошли в Таджикистане.
«Военнослужащие 201-й российской базы прикрыли жилую зону, склады вооружения и позиции С-300 от средств наведения и воздушной разведки при помощи комплекса РЭБ "Поле-21"», - говорится в сообщении Центрального военного округа.
Специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации наведения и разведки, установив помехи.
Ранее в Таджикистане российские экипажи отработали элементы сложного пилотажа на вертолетах Ми-8. Из-за резкого перепада температур выполнять маневры пришлось в условиях турбулентности.