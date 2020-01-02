В Осетии стартовал первый этап конкурса на лучший расчет РХБЗ

В Северной Осетии стартовал первый этап конкурса на лучших расчет радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО). Участники соревнований будут бороться за победу в индивидуальной гонке на технике по замкнутому маршруту протяженностью до 2300 м, эстафете и огневом рубеже. Конкурсные этапы пройдут на полигонах ЮВО, дислоцированных в Северной и Южной Осетии, Чечне и Дагестане.

В индивидуальной гонке нужно будет пройти маршрут, оборудованный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на технике и определения отравляющих веществ в воздухе. На протяжении всей трасы возведены препятствия: рвы, эскарпы, траншеи, тоннели, завалы, минно-взрывные заграждения, которые нужно будет проходить на время.

Участники в средствах защиты должны будут преодолеть огненно-штурмовую полосу, включающую канатную сетку, проход через овраг по качающемуся бревну, огненное препятствие и разрушенное здание. На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по мишеням на удалении 100 м.

В конкурсе на лучший расчет РХБ защиты примут участие более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц специальной техники. Лучшие расчеты представят свои подразделения на втором (армейском) этапе конкурса в феврале 2020 года.