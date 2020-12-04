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Захват автопарка: кадры антитеррористических учений под Новосибирском

Надежда Котормус
07:00 04.12.2020
Условные террористы заминировали машины и захватили заложников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Захват заложников в воинской части под Новосибирском. Хотя это только учения, военнослужащие подходят к сценарию со всей серьезностью. Те, кто исполняет роль террористов – импровизируют, а потому принимать решения и оценивать ситуацию, как и в реальности, приходится быстро.

Бесшумно условные террористы расправились лишь с часовым, дальше они действуют показательно – громко и дерзко. Это захват важного военного объекта – автопарка одной из воинских частей.

Желающих вжиться в роль антигероя – немало.

«Назначенные военнослужащие с большим азартом относятся к данным учениям потому что, действуя террористом, у них получается больше воли в их действиях и также они могут проявлять импровизацию», – поясняет командир разведывательной группы специального назначения Андрей Иванов.

Машины автопарка заминированы, захвачены заложники. Донесение разведки и отряд спецназа идет на штурм. Тут уже места для импровизации практически не остается. От бойцов антитеррора требуется действовать четко по инструкции.

Метр за метром и захваченная территория вновь возвращается под контроль. После точечной работы снайперов за дело берется штурмовая группа.

Финальный аккорд спасательной операции - огневое поражение и освобождение заложников. Действовать важно максимально быстро и аккуратно, ведь речь, хоть и условно, идет о человеческих жизнях.

На заминированных машинах из захваченного автопарка террористы собирались отравиться в город, число жертв такого теракта могло исчисляться сотнями.

Главная цель учений – отработать действия до автоматизма. Чтобы бойцы действовали буквально на рефлексах, решения принимали за секунды, и каждый прикрывал того, кто рядом.

«Террористом интересно, но не так, потому что террористы там каждый за себя, а тут… Тут уже группа, товарищи, тут уже совсем по-другому все», – отмечает старший разведчик группы специального назначения Егор Сергин.

Смолкают шум стрельбы и грохот разрывов. Объект освобожден, задача выполнена. А военнослужащие говорят, что надеются, что полученные навыки в жизни, не на полигоне, им все же не пригодятся. Но признаются, что именно антитеррористические учения не надоедают никогда. Каждый раз новый сценарий, новые обстоятельства и цель научиться быть готовыми ко всему уже в реальной обстановке.

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