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Шойгу сообщил о проведении в сентябре стратегических учений РФ и Белоруссии «Запад-2021»

Виктория Ивашечкина
12:29 04.12.2020
По словам главы Минобороны РФ, строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень безопасности войск.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» пройдут в сентябре следующего года. Об этом министр обороны рассказал во время тематического селекторного совещания.

«Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско- белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», - отметил Шойгу.

Глава Минобороны России добавил, что строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск.

«Во избежание распространения коронавирусной инфекции все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно- эпидемиологических норм», - также отметил Сергей Шойгу.

Помимо этого, Минобороны РФ продолжит подготовку к Армейским международным играм. Министр также рассказал о подготовке к двум новым конкурсам - «Тактический стрелок» по армейской тактической стрельбе и «Меридиан» для военных топографов.

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