Шойгу сообщил о проведении в сентябре стратегических учений РФ и Белоруссии «Запад-2021»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» пройдут в сентябре следующего года. Об этом министр обороны рассказал во время тематического селекторного совещания.

«Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско- белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», - отметил Шойгу.

Глава Минобороны России добавил, что строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск.

«Во избежание распространения коронавирусной инфекции все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно- эпидемиологических норм», - также отметил Сергей Шойгу.

Помимо этого, Минобороны РФ продолжит подготовку к Армейским международным играм. Министр также рассказал о подготовке к двум новым конкурсам - «Тактический стрелок» по армейской тактической стрельбе и «Меридиан» для военных топографов.