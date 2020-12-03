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Российские миротворцы сопроводили более 1900 беженцев в свои дома в Степанакерте

Ян Брацкий
21:35 03.12.2020
Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось более 28 тысяч беженцев.
Российские миротворцы сопроводили более 1900 беженцев в свои дома в Степанакерте
© Фото: ТРК Звезда

Третьего декабря 2020 года российские миротворцы выполнили сопровождение очередной колонны автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении.

Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено более 1950 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось более 28 тысяч беженцев, сообщает Минобороны России.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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