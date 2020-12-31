Подарки и огромная елка: российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом

Огромную новогоднюю елку установили на российской авиабазе Хмеймим. Так военнослужащие решили поздравить с наступающими праздниками сирийских детей из ближайших городов.

Специально для них из России прилетели Дед Мороз со Снегурочкой, которые привезли подарки, а военный оркестр вместо привычных маршей разучил музыку из легендарных советских мультфильмов.

Разумеется, не обошлось без хороводов. Подарки получили свыше 100 детей. Как и в России, каждый из них прочитал стихи Деду Морозу. А российским военным школьники подарили письма с благодарностями за мирную жизнь и защиту.