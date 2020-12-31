В Степанакерте состоялся праздничный концерт для российских миротворцев
Перед военнослужащими выступили лучшие творческие и музыкальные коллективы Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Более 200 военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе побывали на праздничном новогоднем концерте, который состоялся в Степанакерте. Воинам-миротворцам была представлена праздничная программа творческими, музыкальными и танцевальными коллективами Нагорного Карабаха.
В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.