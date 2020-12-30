В Наро-Фоминске военнослужащие провели новогоднюю елку для детей

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа организовали новогоднюю елку для детей города Наро-Фоминск.

В рамках мероприятия военнослужащие в образах сказочных животных создали настоящий праздник для детей. Для того, чтобы малыши не замерзли, военные провели различные активные игры.

В центре новогоднего торжества была установлена трехметровая живая ель, украшенная к празднику. Каждый ребенок получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Также для всех желающих были организованы сладкие столы с горячим чаем, конфетами и мандаринами.

Новогодние мероприятия пройдут во всех Домах офицеров и клубах соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО. В целях создания праздничной атмосферы в казарменных помещениях и местах несения боевого дежурства, гарнизонной и караульной службы установлены новогодние елки и украшения.