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В Наро-Фоминске военнослужащие провели новогоднюю елку для детей

Роман Захаров
05:30 30.12.2020
Каждый присутствовавший на мероприятии ребенок получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа организовали новогоднюю елку для детей города Наро-Фоминск.

В рамках мероприятия военнослужащие в образах сказочных животных создали настоящий праздник для детей. Для того, чтобы малыши не замерзли, военные провели различные активные игры.

В центре новогоднего торжества была установлена трехметровая живая ель, украшенная к празднику. Каждый ребенок получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Также для всех желающих были организованы сладкие столы с горячим чаем, конфетами и мандаринами.

Новогодние мероприятия пройдут во всех Домах офицеров и клубах соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО. В целях создания праздничной атмосферы в казарменных помещениях и местах несения боевого дежурства, гарнизонной и караульной службы установлены новогодние елки и украшения.

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