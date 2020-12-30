Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Вдали от родных берегов: экипажи четырех кораблей и судов Балтфлота встретят Новый год в море

Андрей Аркадьев
12:52 30.12.2020
Отряд кораблей Балтийского флота во главе с корветом «Стойкий» будет находиться в центральной части Средиземного моря.
Вдали от родных берегов: экипажи четырех кораблей и судов Балтфлота встретят Новый год в море
© Фото: Минобороны России

Вдали от родных берегов Новый, 2021 год встретят экипажи четырех боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

«В настоящее время задачи длительного плавания в дальней морской зоне выполняют корвет "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский", а также плавучая мастерская ПМ-82, действующая в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море», - говорится в сообщении.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов направил поздравительные телеграммы экипажам боевых кораблей и судов обеспечения, выполняющим задачи за тысячи миль от дома.

Отряд кораблей Балтийского флота во главе с корветом «Стойкий» встретит 2021 год в центральной части Средиземного моря. Экипаж корабля, свободный от несения вахты, отпразднует Новый год в кают-компании, где будет установлена новогодняя елка.

Специально для праздничной программы командованием корабля были заранее записаны новогодние видеопоздравления от родных и близких членов экипажа корабля, по корабельным средствам связи получены поздравительные телеграммы. Кроме этого, для новогоднего представления были подготовлены номера художественной самодеятельности. И, конечно, в новогоднюю ночь весь экипаж поздравит Дед Мороз, который вручит балтийцам символические подарки.

Порадует моряков и новогоднее меню - на каждом корабле и судне оно будет зависеть от творческой фантазии кока, который обязательно подготовит для своего экипажа традиционные новогодние и специальные фирменные блюда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:41 В стране и мире
В Иране завершено расследование причин трагедии с украинским пассажирским самолетом
11:20 В стране и мире
Видео
Руководитель ФМБА рассказала о создании не имеющих аналогов лекарств от COVID-19
11:12 В стране и мире
Путин подписал закон, увеличивающий возраст молодежи до 35 лет
10:56 Эксклюзив
Видео
Эксперт рассказал, как распознать фальшивую икру
07:50 Спорт
Молодежная сборная РФ по хоккею разгромила команду Австрии со счетом 7:1
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Видео
В Сети нашли прошлогодние кадры с борта затонувшего рыболовецкого судна «Онега»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.