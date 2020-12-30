Вдали от родных берегов: экипажи четырех кораблей и судов Балтфлота встретят Новый год в море

Вдали от родных берегов Новый, 2021 год встретят экипажи четырех боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

«В настоящее время задачи длительного плавания в дальней морской зоне выполняют корвет "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский", а также плавучая мастерская ПМ-82, действующая в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море», - говорится в сообщении.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов направил поздравительные телеграммы экипажам боевых кораблей и судов обеспечения, выполняющим задачи за тысячи миль от дома.

Отряд кораблей Балтийского флота во главе с корветом «Стойкий» встретит 2021 год в центральной части Средиземного моря. Экипаж корабля, свободный от несения вахты, отпразднует Новый год в кают-компании, где будет установлена новогодняя елка.

Специально для праздничной программы командованием корабля были заранее записаны новогодние видеопоздравления от родных и близких членов экипажа корабля, по корабельным средствам связи получены поздравительные телеграммы. Кроме этого, для новогоднего представления были подготовлены номера художественной самодеятельности. И, конечно, в новогоднюю ночь весь экипаж поздравит Дед Мороз, который вручит балтийцам символические подарки.

Порадует моряков и новогоднее меню - на каждом корабле и судне оно будет зависеть от творческой фантазии кока, который обязательно подготовит для своего экипажа традиционные новогодние и специальные фирменные блюда.