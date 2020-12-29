Армия В ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 Андрей Аркадьев На сегодняшний день оба компонента препарата получили уже 2,3 тысячи военнослужащих и медицинского персонала округа. © Фото: Минобороны России Третья самая масштабная партия отечественной вакцины от коронавируса в количестве 10,5 тысячи доз поступила в Южный военный округ, сообщает пресс-служба ЮВО. Кроме того, в войсках военного округа завершается вакцинация около 3,5 тысячи военнослужащих первым компонентом вакцины второй партии. «Вакцинация личного состава проводится в соединениях и воинских частях, где военнослужащие привлекаются к несению боевого дежурства, а также выполнению служебных задач в отрыве от пунктов постоянной дислокации», - говорится в сообщении. Привить планируется личный состав экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевые расчеты комплексов ПВО, летчиков, выполняющих задачи в составе дежурных пар и звеньев оперативно-тактической авиации, а также подразделений военной полиции. Медицинские специалисты ЮВО продолжат вакцинацию очередной третьей партией вакцины против COVID-19 с 11 января 2021 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика