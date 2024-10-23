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Белоусов анонсировал совместные стратегические учения «Запад-2025»

Андрей Белоусов заявил, что в замысле учений учтена обстановка, складывающаяся в зоне СВО.
2024-10-23 12:42:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов анонсировал совместные стратегические учения «Запад-2025».

«Намерены поддерживать высокую интенсивность боевой учебы. Ее кульминацией в 2025 году станет совместное стратегическое учение "Запад"», - сказал он по итогам заседания совместной коллегии российского и белорусского оборонных ведомств в Минске.

По словам главы Минобороны России, на учениях «Запад» будут учтены современные угрозы для Москвы и Минска, а также складывающаяся обстановка, включая ситуацию в зоне спецоперации на Украине.

Белоусов отметил, что в ходе заседания были приняты важные решения по дальнейшему совершенствованию военной организации и повышению обороноспособности союза двух стран. Был утвержден план по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2025-2027 годы.

В ходе совместной оперативной, боевой и мобилизационной подготовки будет учитываться опыт, полученный нашими военными в зоне спецоперации, добавил министр.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #белоруссия #Запад #Белоусов
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