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NI: в США зафиксировали истощение стратегического арсенала

Профессор Стэнфордского университета рассказал, как Россия укрепляет свою роль на мировой арене.
Игнат Далакян 2024-10-25 19:05:41
© Фото: defense.gov

После окончания конфликта на Украине Россия сохранит свой титул крупной державы, в то время как Запад истратит стратегические ресурсы. Об этом в своей статье для National Interest заявил профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман.

«Россия при любых раскладах останется крупной ядерной державой, тогда как Запад, особенно США, довел свой стратегический арсенал до истощения», — объясняется в публикации.

Профессор также утвердил, что Россия укрепляет свою роль на международной арене благодаря дипломатическому сотрудничеству с Ираном, Китаем и КНДР. В это время ЕС и США теряют свой потенциал.

Ранее сообщалось, что Пентагон признал ограниченность арсеналов для помощи Украине и Израилю. Глава пресс-службы Минобороны США заявила, что для Штатов в приоритете их собственная боеготовность.

#Россия #в стране и мире #армия #сша #Запад #стратегический арсенал
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