Бойцы показали, как резина позволяет пускать «Суперкам» откуда угодно

Подразделения БПЛА морской пехоты Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении активно используют беспилотники «Суперкам». Данные БПЛА проводят воздушную разведку, передают координаты целей и помогают контролировать их поражение. Корреспондент Павел Кольцов пообщался с военнослужащими, которые регулярно применяют «Суперкамы» в ходе боевой работы.

Камера с высоким разрешением - главный элемент беспилотника. Оператору вполне по силам собрать аппарат в одиночку и донести до стартовой площадки на руках. Для запуска БПЛА не требуется специальной пусковой установки. Достаточно двух резиновых жгутов - дрон выстреливается словно камень из рогатки. На беспилотнике стоит электродвигатель, работает бесшумно, незаметно для противника.

«Его с 500-700 метров уже не слышно, когда он набирает высоту. Рабочая - 1 000 и выше. До 3 000 поднимается», - рассказал командир расчетов БПЛА с позывным Ростов.

«Суперкам» - один из ряда новых беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в войска. С высоты километра можно детально рассмотреть укрытия, пулеметные точки, отследить передвижения живой силы и техники противника. «Суперкам» не несет боевой нагрузки, но дает точные координаты целей.

По закрытым каналам съемка в режиме реального времени может транслироваться в командные пункты и артиллерийские подразделения. Скорость реакции моментальная. Артиллеристы видят последствия ударов, сразу корректируют огонь до полного уничтожения целей.

Населенные пункты ДНР за Угледаром, такие как Шахтерское и Богоявленка, пока оккупированы противником, но расчеты БПЛА морской пехоты Тихоокеанского флота уже держат их под визуальным контролем.

«Полностью ведется воздушная разведка, мы контролируем каждый населенный пункт. Смотрим ротацию противника, подтягивается или нет техника, скопления личного состава», - рассказывает командир расчетов БПЛА с позывным Ростов.

Для воздушной разведки операторы залетают за линию соприкосновения на 30-40 километров, преодолевая активное радиоэлектронное противодействие вражеских систем.

«Мы уже примерно знаем, где находятся точки ПВО, РЭБ противника, обходим их, применяем различные маневры, потерь бортов практически не бывает», - говорит командир взвода БПЛА с позывным Гора.

Спустя несколько часов «Суперкам» приземляется на парашюте в районе старта. Следующий полет уже ночью. На беспилотниках установлены тепловизионные камеры.

Подразделения группировки «Восток» развивают наступление на Южно-Донецком направлении. От качества воздушной разведки, точности целеуказаний зависит успех любой штурмовой операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.