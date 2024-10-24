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Корвет «Гремящий» поразил «Калибром» цель на полигоне на Камчатке

Дальность полета ракеты составила около 1 300 километров.
2024-10-24 11:27:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корвет «Гремящий» проекта 20 385 Тихоокеанского флота провел успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке из Авачинского залива. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Ракетная стрельба выполнялась в сложных метеорологических условиях. «Калибр» в расчетное время успешно поразил цель на полигоне Кура. Дальность полета ракеты составила около 1 300 километров.

Корветы проекта 20 385 - корабли ближней морской зоны. Головной корабль проекта - корвет «Гремящий».

На вооружении у «Гремящего» - 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630 и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого, корвет оснащен ЗРК «Редут», а также способен стрелять крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #корвет #тоф #МО РФ #гремящий
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