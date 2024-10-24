Корвет «Гремящий» поразил «Калибром» цель на полигоне на Камчатке

Корвет «Гремящий» проекта 20 385 Тихоокеанского флота провел успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке из Авачинского залива. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Ракетная стрельба выполнялась в сложных метеорологических условиях. «Калибр» в расчетное время успешно поразил цель на полигоне Кура. Дальность полета ракеты составила около 1 300 километров.

Корветы проекта 20 385 - корабли ближней морской зоны. Головной корабль проекта - корвет «Гремящий».

На вооружении у «Гремящего» - 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630 и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого, корвет оснащен ЗРК «Редут», а также способен стрелять крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.