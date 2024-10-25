Путин заявил, что Россия не должна расслабляться в ведении СВО

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что РФ не должна расслабляться в ходе ведения спецоперации.

Путин подчеркнул, что не стоит обращать внимание на высказывания о якобы усталости Запада от боевых действий.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», - отметил Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью на телеканале «Россия 1».

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что в Курской области в настоящий момент заблокированы элитные подразделения ВСУ, и пока что все попытки врага выйти из окружения не привели к успеху.

Также Путин сказал, что любой исход СВО должен быть в пользу России - не должно быть никаких уступок и разменов. Хотя при этом Москва и готова идти на разумные компромиссы.