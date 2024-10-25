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Путин заявил, что Россия не должна расслабляться в ведении СВО

Владимир Путин подчеркнул, что не стоит обращать внимание на рассуждения об усталости Запада.
Тимур Шерзад 2024-10-25 11:39:11
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что РФ не должна расслабляться в ходе ведения спецоперации. 

Путин подчеркнул, что не стоит обращать внимание на высказывания о якобы усталости Запада от боевых действий. 

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», - отметил Путин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью на телеканале «Россия 1».

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что в Курской области в настоящий момент заблокированы элитные подразделения ВСУ, и пока что все попытки врага выйти из окружения не привели к успеху. 

Также Путин сказал, что любой исход СВО должен быть в пользу России - не должно быть никаких уступок и разменов. Хотя при этом Москва и готова идти на разумные компромиссы. 

#Россия #армия #Украина #Запад #Владимир Путин #СВО
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