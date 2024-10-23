Расчет «Тора» сбил разведывательный дрон ВСУ «Лелека» в зоне СВО

Министерство обороны России продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. В описании к видео сказано, что зенитчики уничтожили разведывательный украинский дрон «Лелека».

Комплекс прикрывает воздушное пространство над позициями наших войск. На опубликованных кадрах расчет сканирует небо и выпускает ракеты. На записи также показано, как передвигается машина и что происходит внутри комплекса.

Применив вооружение, расчет поменял позицию, чтобы по ней не ударил противник.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.