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Расчет «Тора» сбил разведывательный дрон ВСУ «Лелека» в зоне СВО

Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся дрон противника на расстоянии шести километров и произвел пуски ракет.
2024-10-23 12:59:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. В описании к видео сказано, что зенитчики уничтожили разведывательный украинский дрон «Лелека».

Комплекс прикрывает воздушное пространство над позициями наших войск. На опубликованных кадрах расчет сканирует небо и выпускает ракеты. На записи также показано, как передвигается машина и что происходит внутри комплекса.

Применив вооружение, расчет поменял позицию, чтобы по ней не ударил противник.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ЗРК #Тор #МО РФ #СВО
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