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Житель Украинска отказался от эвакуации на запад страны из-за «мовы»

По его словам, киевский режим принуждает местных жителей не использовать русский язык.
2024-10-26 12:19:02
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Житель освобожденного в ДНР Украинска назвал причину, по которой он не эвакуировался на территорию Украины, пока была возможность. Видео беседы предоставило Минобороны РФ.

По словам мужчины, киевский режим принуждает всех использовать украинский язык.

«В больницах часто заставляют говорить на украинском языке. Многих слов не знаешь. Это больно», - пояснил местный житель.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили о проведении «наступательной» украинизации, которая предусматривает строгий контроль соблюдения языкового закона во всех сферах жизни. 

Напомним, что 26 сентября российские войска освободили населенный пункт Украинск в ДНР. Отмечается, что город удалось взять благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ДНР #мирные жители #украинизация #Мова #украинск
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