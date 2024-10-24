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ВСУ потеряли до 280 боевиков на Курском направлении за сутки

Еще противник потерял девять единиц бронетехники, включая один танк.
2024-10-24 13:21:46
© Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Минобороны России сообщает о том, что противник потерял до 280 боевиков на Курском направлении за сутки. 

Еще восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме этого, российские войска уничтожили девять единиц украинской бронетехники. В это число вошли танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 американского производства, а также шесть других боевых бронированных машин.

Кроме этого, неприятель лишился двух артиллерийских орудий, двух автомобилей и одной станции радиоэлектронной борьбы. 

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК IRIS-T германского производства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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