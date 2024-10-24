ВСУ потеряли до 280 боевиков на Курском направлении за сутки

Минобороны России сообщает о том, что противник потерял до 280 боевиков на Курском направлении за сутки.

Еще восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме этого, российские войска уничтожили девять единиц украинской бронетехники. В это число вошли танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 американского производства, а также шесть других боевых бронированных машин.

Кроме этого, неприятель лишился двух артиллерийских орудий, двух автомобилей и одной станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пусковой установки ЗРК IRIS-T германского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.