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Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Летчики применили авиационные ракеты и уничтожили вражескую бронетехнику и личный состав.
2024-10-25 18:35:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о срыве ротации украинских боевиков в Курской области экипажами вертолетов Ка-52М, действовавших в составе смешанной тактической группы. 

Летчики армейской авиации выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они применили ракеты, целясь по координатам, переданным авианаводчиком. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что в результате удалось уничтожить броенетехнику и личный состав ВСУ. Это подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Также они отстрелили тепловые ловушки, чтобы предотвратить поражение вертолетов со стороны ПЗРК неприятеля. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #ка-52 #Курская область #армейская авиация #приграничье
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