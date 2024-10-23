Офицер рассказал о ликвидации двух наемников из Британии под Михайловкой

Российский офицер, заместитель командира батальона по военно-политической работе по имени Игорь сообщил об уничтожении двух британских наемников под Михайловкой. Видео беседы с Игорем прислало Минобороны России.

«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», - отметил офицер.

Он уточнил, что на этих уничтоженных боевиках были нашивки в виде соответствующих флагов, форма натовского образца, а также вооружение иностранного производства.

Кроме этого, он отметил, что один российский боец с 50 метров в темноте попал выстрелом из гранатомета прямо в бойницу украинского опорного пункта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.