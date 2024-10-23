Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании коллегии МО двух стран

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в столицу Белоруссии Минск, сообщает корреспондент «Звезды».

В Минске пройдет заседание совместной коллегии российского и белорусского оборонных ведомств. В ходе встречи стороны планируется рассмотреть вопросы развития военного сотрудничества на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также совместной оборонной политики.

Отмечается, что с 2018 года это первое заседание в таком формате на территории Белоруссии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.