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Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании коллегии МО двух стран

Сообщается, что на заседании коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии будет обсуждаться безопасность Союзного государства.
2024-10-23 10:07:57
© Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в столицу Белоруссии Минск, сообщает корреспондент «Звезды».

В Минске пройдет заседание совместной коллегии российского и белорусского оборонных ведомств. В ходе встречи стороны планируется рассмотреть вопросы развития военного сотрудничества на благо обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также совместной оборонной политики.

Отмечается, что с 2018 года это первое заседание в таком формате на территории Белоруссии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Белоусов
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