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Экипажи Т-90М уничтожили пункт дислокации ВСУ на правобережье Днепра

По окончании боевой работы экипаж оперативно переместился с огневой позиции в тыловой район, где замаскировал танк и произвел перезарядку.
2024-10-24 11:57:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.

Украинскую пехоту, расположившуюся в оставленных мирными жителями домах, обнаружили с помощью беспилотников. Было принято решение уничтожить пункт дислокации. Экипаж быстро прибыл на закрытую огневую позицию и открыл огонь, выпустив снаряды с расстояния, превышающего пять километров. Точными выстрелами была уничтожена живая сила ВСУ в пункте временной дислокации.

Стрельба корректировалась с помощью беспилотника. На кадрах объективного контроля видны результаты огневого поражения. По окончании боевой работы экипаж оперативно переместился в тыловой район на перезарядку, где замаскировал боевую машину.

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация Т-90 с повышением эксплуатационных характеристик. Является одним из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системы управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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