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Морпехи показали уничтоженную колонну ВСУ в курском приграничье

Украинские боевики, покидая позиции, оставили образцы натовского вооружения.
2024-10-25 08:18:56
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По словам военнослужащих группировки войск «Север», они устроили засаду для колонны техники противника в лесополосе. При попытке ВСУ высадить десант наши бойцы открыли огонь.

«Один наш (БТР - Прим.ред.) встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин, при высадке десант был уничтожен из ПКТ», - рассказал командир взвода с позывным Коловрат.

Как отмечают морпехи, в уничтоженной колонне ВСУ находились в том числе бронемашины Stryker, MaxxPro и «Казак». Успеха морские пехотинцы достигают благодаря смекалке, высокому уровню подготовки, грамотной тактике ведения боя, отмечают в оборонном ведомстве. Боевики, спешно покидая позиции, оставляют натовское вооружение и боеприпасы.

Ранее бойцы группировки войск «Север» показали уничтоженную в курском приграничье технику противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Курская область #морпехи #потери ВСУ #Группировка войск Север
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