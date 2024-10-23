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Белоусов предостерег Запад от столкновения ядерных держав из-за Украины

Андрей Белоусов констатировал создание глобальных рисков из-за роста вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.
Тимур Шерзад 2024-10-23 10:43:42
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о росте риска столкновения ядерных держав из-за стремления Запада поддерживать Украину. 

«Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», - отметил Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. 

Он подчеркнул, что Союзное государство не может не реагировать на эти угрозы.

Андрей Белоусов также заявил, что Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество между собой в контексте увеличившейся активности НАТО у границ Союзного государства. 

Кроме этого, он отметил, что основы политики России в области ядерного сдерживания нуждаются в уточнении. Ядерное оружие сможет применяться также и в случае агрессии против Белоруссии.  

#Россия #армия #белоруссия #НАТО #ядерное оружие #Андрей Белоусов
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