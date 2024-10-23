Белоусов предостерег Запад от столкновения ядерных держав из-за Украины

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о росте риска столкновения ядерных держав из-за стремления Запада поддерживать Украину.

«Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав», - отметил Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Он подчеркнул, что Союзное государство не может не реагировать на эти угрозы.

Андрей Белоусов также заявил, что Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество между собой в контексте увеличившейся активности НАТО у границ Союзного государства.

Кроме этого, он отметил, что основы политики России в области ядерного сдерживания нуждаются в уточнении. Ядерное оружие сможет применяться также и в случае агрессии против Белоруссии.