Участники СВО получили госнаграды в госпитале имени Вишневского

В госпитале имени Вишневского состоялось вручение государственных и ведомственных наград проходящим лечение и реабилитацию участникам специальной военной операции.

Их вручал начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников.

«Хотел бы по поручению министра обороны Российской Федерации Андрея Рэмовича Белоусова, членов коллегии Министерства обороны Российской Федерации передать вам слова благодарности за мужество, за самоотверженность, за героизм, за четкое выполнение своих должностных обязанностей и воинского долга», - заявил Муравлянников.

Отличившиеся военнослужащие получили ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, а также медали Суворова, Жукова, медали «За отвагу», «За храбрость». Также им были вручены ведомственные медали «Участнику специальной военной операции».

Также более полусотни военнослужащих, окончивших обучающий курс, получили документы о прохождении дополнительного профессионального образования. Это позволит им продолжить службу на новых воинских должностях в Вооруженных силах России.

Ранее сообщалось, что участникам СВО вручили госнаграды в госпитале в Кемеровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.