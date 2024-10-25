Ветераны СВО основали войсковое братство «Свои»

В России создали общественное движение участников специальной военной операции «Войсковое братство "Свои"». Эту инициативу, которая исходила от ветеранов боевых действий, в том числе героев России, поддержал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Учредительное собрание состоялось в Центральном доме Российской армии. В церемонии приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Для меня большая честь сегодня быть среди тех, чьим служением и подвигами гордится вся страна. Вы, как никто другой, знаете, что необходимо тем, кто сейчас находится на передовой, и какая помощь понадобится их семьям. И здесь ваш опыт, ваше объединение, в том числе ветеранских организаций, НКО, общественных организаций для нас будет необходим, потому что, усиливая наше взаимодействие, мы сможем сделать очень многое», - сказала Цивилева.

Организация призвана объединить наших военнослужащих и членов их семей, будет оказывать им поддержку, заниматься патриотическим воспитанием молодежи, приумножать славные традиции Вооруженных сил. Сами ветераны СВО признаются, важнее боевого братства и товарищества на передовой нет. И это остается с военнослужащими на всю жизнь.

«Это на гражданке мы можем ходить, улыбаться, а именно в боевой обстановке, в боевых действиях, человека видно насквозь, из чего он состоит. Там, как рентген. Проявляются у человека все его лучшие качества и, к сожалению, проявляются все его худшие качества. И уже, как у нас в поговорке, друг познается в беде, а брат познается в бою. И вот это именно боевое братство, войсковое товарищество, проносится через всю жизнь», - признался Герой России, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин.

Заместители министра, Анна Цивилева и Виктор Горемыкин, вручили отличившимся в зоне своего военнослужащим высокие госнаграды, а ветераны, которые с первых дней спецоперации поддерживали наших воинов, получили медали Минобороны «За помощь и милосердие».

Ранее Цивилева посетила выставку «Отец Героя» в Госдуме. В экспозицию вошли 38 фотографий отцов, чьи сыновья героически сражались на СВО. Выставку покажут во всех регионах России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.