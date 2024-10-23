Дрон «Иноходец» уничтожил САУ вместе боевиками ВСУ в Курской области

Российские военные с помощью ударного дрона «Иноходец» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство показало снятые камерой беспилотника кадры с прямым попаданием по самоходке. По информации МО РФ, разведчики группировки войск «Север» обнаружили замаскированную позицию САУ. Далее военнослужащие приняли решение об уничтожении выявленной цели.

Вместе с самоходкой был уничтожен расчет. Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. На кадрах видно, как после точного попадания происходит детонация.

«Иноходец» регулярно и успешно применяется российскими военными в зоне боевых действий. Ранее Минобороны также показало кадры с уничтожением украинской станции РЭБ в Курском приграничье.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.