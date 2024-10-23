МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дрон «Иноходец» уничтожил САУ вместе боевиками ВСУ в Курской области

Результаты поражения были зафиксированы средствами объективного контроля в режиме реального времени.
2024-10-23 17:33:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные с помощью ударного дрона «Иноходец» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство показало снятые камерой беспилотника кадры с прямым попаданием по самоходке. По информации МО РФ, разведчики группировки войск «Север» обнаружили замаскированную позицию САУ. Далее военнослужащие приняли решение об уничтожении выявленной цели.

Вместе с самоходкой был уничтожен расчет. Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. На кадрах видно, как после точного попадания происходит детонация.

«Иноходец» регулярно и успешно применяется российскими военными в зоне боевых действий. Ранее Минобороны также показало кадры с уничтожением украинской станции РЭБ в Курском приграничье.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ #иноходец
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 