Плененный в Курской области украинец Сергей Козуб рассказал о тотальной мобилизации на Украине. Сам Козуб год прятался от представителей ТЦК, пока его не поймали по дороге на работу. Затем Сергея загрузили в автомобиль и отправили проходить медицинскую комиссию. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Собирают просто так вот на улице, как собак. Реально запихивают в "бусик" и отправляют за день на войну», - сказал он.

Пленный рассказал, как украинских солдат отправили воевать в Курскую область, не обеспечив боеприпасами, рациями и водой. Поняв, что вести боевые действия нереально, украинцы стали бросать позиции. По словам Козуба, тех, кто отходил, забрасывали ВОГами свои же - военнослужащие ВСУ.

Во время обстрела со стороны ВС РФ Сергей получил ранение в ногу и сам себя перебинтовал. Был пленен, когда находился в блиндаже с товарищами, БМП Bradley которых ранее подбили. Началась перестрелка, затем подошли российские военнослужащие и предложили сдаться в плен. В отношении пленных физического насилия не применялось, напротив, украинским солдатам дали воды и еды.

Накануне другой пленный призвал устроить новый Майдан на Украине, а также отстранить Владимира Зеленского от управления страной.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.