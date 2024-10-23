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Белоусов: уязвимости техники НАТО учитываются при создании новых вооружений

Андрей Белоусов отметил, что изучение натовской трофейной техники проводится на системной основе.
2024-10-23 12:43:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ учитывает уязвимые стороны трофейной техники НАТО при создании новых вооружений. 

«На системной основе продолжим изучать натовскую трофейную технику. Выявляем ее уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения», - отметил Белоусов в заключительном слове на заседании коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии. 

Кроме этого, Андрей Белоусов сообщил, что кульминацией боевой учебы в 2025 году станут совместные стратегические учения «Запад»

Он подчеркнул, что в основе замысла учений учтены современные угрозы как для России, так и для Белоруссии, а также складывающаяся обстановка в зоне спецоперации. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #военная техника #НАТО #трофеи #Андрей Белоусов
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