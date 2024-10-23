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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ в Курской области

Объективный контроль уничтожения самоходной артиллерийской установки боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-10-23 16:36:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство публикует кадры боевой работы, снятые с помощью беспилотника.

Позицию замаскированной в лесополосе самоходки врага выявили средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север».

«После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении САУ противника», - говорится в сообщении.

Самоходку поразили прямым попаданием дрона-камикадзе. На записи показано, как после точного попадания происходят детонация и возгорание.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ #ланцет
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