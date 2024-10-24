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Су-34 сбросил корректируемые бомбы на опорник ВСУ в Курской области

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
2024-10-24 15:44:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) на опорный пункт ВСУ в Курской области. Кадры с вылетом самолета публикует Минобороны России.

В ролике показаны взлет, сам полет с разных ракурсов, действия летчиков в кабине, сброс бомб и посадка. Когда разведка доложила об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

Бомба с УМПК отделяется от самолета и падает, затем на ней раскрываются крылья и боеприпас планирует к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров. Это позволяет бомбардировщику атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии.

Авиабомбы разрушают особо прочные укрепления. С трудом фиксируются средствами ПВО и потому представляют особую опасность для противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #су-34 #ВСУ #МО РФ
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