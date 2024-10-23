Штурмовики группировки войск «Центр» захватили бронемашину из Голландии

Минобороны России сообщает о том, что штурмовики группировки войск «Центр» успешно захватили боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства.

Уточняется, что захват был произведен на Красноармейском направлении.

Боевая машина пехоты врага подорвалась на противотанковой мине, которую военнослужащие заранее установили на пути возможного появления техники ВСУ. Результатом стал срыв контратаки противника.

Командир отряда отметил, что десант, который находился внутри боевой машины пехоты, был уничтожен.

В российском оборонном ведомстве отметили, что эту машину эвакуируют в тыл для изучения, как и в случае с другой трофейной техникой.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что изучение трофеев НАТО ведется на систематической основе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.