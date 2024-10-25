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Танкисты Т-72Б3М рассказали о работе под Красноармейском

Сейчас под Красноармейском идут активные бои, в которых танкисты группировки войск «Центр» поддерживают пехоту и уничтожают вражескую технику.
2024-10-25 22:12:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Танкисты группировки войск «Центр» работают и днем, и ночью. Под Красноармейском, он же Покровск, сейчас идут активные бои. Где-то просят поддержать пехоту, где-то уничтожить вражескую технику.

Танк Т-72Б3М на полном ходу выезжает на огневой рубеж. Снаряды автоматически «ложатся» на танковую карусель каждые семь секунд.

Чаще выбирают закрытые позиции. Так больше шансов остаться незамеченными. Огонь ведут в тесной связке с операторами БПЛА. Корректирует разведка. После отработки - на всех парах в укрытие - пополнять боекомплект.

«Обычно мы стреляем очень точно. Спастись там без вариантов. Выпускали сотни и сотни снарядов. Я думаю, они ничего не успевали. Гнали их просто вперед, как стадо баранов», - рассказал командир танка Виталий Березкин.

От команды до выезда экипаж тратит чуть больше двух минут.

«Самое главное - зайти незаметно. Отработать хорошо. И уйти незаметно. Каждый выход экстремальный», - поделился Александр Стрепунин.

В очередной такой выход противник всеми силами пытался уничтожить наш танк. Накрывал минами. Выкатил и свою технику. Экипаж спасла броня и несколько слоев хитрой защиты.

Т-72 Б3М оснащен модулями динамической защиты нового поколения. На башне установлен мангал от FPV-дронов противника плюс бойцы устанавливают сверху еще один - металлический. Сверху еще накрывают маскировочной сетью.

Танк был и под прицелом стаи ударных дронов. Но и они не смогли остановить нашу технику.

FPV-дрон чаще всего просто отлетает назад. Если жесткая сетка - он детонирует - но струя не доходит до движка, она просто может прожечь маленечко.

Несмотря на то, что танкисты получили контузию, от госпиталя все отказались. Работы, говорят, много. Да и врагу надо отдать должок.

Ранее Минобороны России показало кадры работы танка Т-72Б3 на Кураховском направлении. Экипаж боевой машины поразил огневую точку ВСУ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3 #ВС РФ #танк #красноармейск
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