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Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с ВМС КНР

В Охотском море отряд провел военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024».
2024-10-25 12:48:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с кораблями ВМС Народно-освободительной армии Китая.  Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Российские и китайские корабли вышли 21 сентября из Владивостока для участия в учениях «Бэйбу/Взаимодействие-2024». В Охотском море экипажи пополнили запасы, создали тактическую группу и начали патрулирование в АТР. Экипажи провели тренировки и выполнили упражнения, в том числе по противолодочной обороне и спасению на море.

В состав тактической группы от российской стороны вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. Со стороны Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в патрулировании участвовали эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

За 34 дня экипажи российских противолодочных кораблей прошли около 8 000 морских миль. Сообщается, что после завершения патрулирования корабли зашли в китайский порт Циндао, где моряки приняли участие в культурных и спортивных мероприятиях.

«Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» - большие противолодочные корабли, относятся к проекту 1 155. Входят в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #корабли #тоф #МО РФ
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