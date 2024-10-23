Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Серебрянки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Серебрянку на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ.

Глава российского оборонного ведомства направил телеграммы командованию и личному составу 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады, участвовавшим во взятии под контроль населенного пункта.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», - говорится в сообщении.

Белоусов отметил мужество, героизм и самоотверженность гвардейцев. В адресованном бойцам поздравлении сказано, что свыше 3 000 военнослужащих получили государственные награды.

Министр поблагодарил военнослужащих за верность присяге и успешное выполнение поставленных задач. По словам Белоусова, стойкость, упорство и профессионализм бойцов обеспечат безопасность рубежей страны.

Об освобождении Серебрянки и Николаевки в ДНР сообщило сегодня Министерство обороны РФ. Серебрянку взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг», а Николаевку - подразделения группировки войск «Центр».

Ранее министр направил телеграммы частям, освободившим населенный пункт Невское на территории ЛНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.