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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Серебрянки в ДНР

Глава Минобороны России поблагодарил воинов-гвардейцев за верность присяге и успешное выполнение боевых задач.
2024-10-23 15:01:56
© Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Серебрянку на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ.

Глава российского оборонного ведомства направил телеграммы командованию и личному составу 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады, участвовавшим во взятии под контроль населенного пункта.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», - говорится в сообщении.

Белоусов отметил мужество, героизм и самоотверженность гвардейцев. В адресованном бойцам поздравлении сказано, что свыше 3 000 военнослужащих получили государственные награды.

Министр поблагодарил военнослужащих за верность присяге и успешное выполнение поставленных задач. По словам Белоусова, стойкость, упорство и профессионализм бойцов обеспечат безопасность рубежей страны.

Об освобождении Серебрянки и Николаевки в ДНР сообщило сегодня Министерство обороны РФ. Серебрянку взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг», а Николаевку - подразделения группировки войск «Центр».

Ранее министр направил телеграммы частям, освободившим населенный пункт Невское на территории ЛНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #МО РФ #Белоусов #серебрянка
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