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Малоразмерный воздушный шар ВСУ уничтожили в Ростовской области

Дежурные средства ПВО также сбили семь украинских беспилотников.
2024-10-25 07:45:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный украинскими боевиками. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что ВСУ предприняли новую попытку совершить теракты на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ с применением различных средств. Так, 24 октября ВС РФ уничтожили семь украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #Воздушный шар #Беспилотники ВСУ
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