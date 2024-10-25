Малоразмерный воздушный шар ВСУ уничтожили в Ростовской области

Российские военнослужащие уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный украинскими боевиками. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что ВСУ предприняли новую попытку совершить теракты на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ с применением различных средств. Так, 24 октября ВС РФ уничтожили семь украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.