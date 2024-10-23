ВСУ потеряли более 280 боевиков за сутки на Курском направлении

Противник потерял более 280 военнослужащих на Курском направлении за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

Также ВС РФ смогли уничтожить на этом направлении за это время 13 единиц бронетехники ВСУ. В это число вошли три танка, три боевые машины пехоты, включая одну Bradley, и семь других боевых бронированных машин.

Еще российские войска уничтожили три орудия полевой артиллерии, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, сообщается о трех боевиках, которые сдались в плен.

Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Серебрянка и Николаевка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.