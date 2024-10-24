Над Россией уничтожили семь беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили семь украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракт с применением летательных аппаратов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 23 октября, ВС РФ уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ у Крыма.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.