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Над Россией уничтожили семь беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО сработали в Курской области и над акваторией Черного моря.
2024-10-24 08:08:03
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские военнослужащие уничтожили семь украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракт с применением летательных аппаратов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 23 октября, ВС РФ уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ у Крыма.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Черное море #средства пво #Беспилотники ВСУ
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