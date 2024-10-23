Белоусов: РФ и РБ утвердили план по военной безопасности до 2027 года

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что РФ и Белоруссия утвердили план по обеспечению военной безопасности Союзного государства до 2027 года.

Белоусов подчеркнул, что это стало одним из важных решений по повышению обороноспособности союза России и Белоруссии.

«Поделимся с белорусскими друзьями передовыми наработками в области противовоздушной обороны, применения высокоточного оружия, средств радиоэлектронной борьбы, роботизированных комплексов», - отметил Андрей Белоусов.

Продолжится совместная оперативная, боевая и мобилизационная подготовка. Она будет проводиться с акцентом на опыт, который был получен в ходе спецоперации.

Кроме этого, министр заметил, что уязвимости техники НАТО учитываются при создании новых вооружений, а изучение трофеев ведется на системной основе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.