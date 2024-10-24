Российский «Ланцет» сжег украинскую САУ в Курской области

ВС РФ ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и демонстрирует кадры боевой работы, снятые беспилотником с высоты птичьего полета.

Вражескую самоходку, выдвигавшуюся на огневую позицию, выявили средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север». САУ поразили прямым попаданием дрона-камикадзе при подготовке к стрельбе. После точного удара боекомплект детонировал, начался пожар.

Российские военные регулярно и успешно применяют «Ланцеты» в зоне боевых действий, в частности в Курской области. Накануне Минобороны показало, как после удара барражирующего боеприпаса самоходная артиллерийская установка ВСУ начинает гореть.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.