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Путин заявил, что в Курской области блокированы 2 000 боевиков ВСУ

Российская армия приступила к ликвидации этой группировки, отметил Владимир Путин.
Тимур Шерзад 2024-10-24 18:39:25
© Фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин заявил, что в Курской области блокирована группировка ВСУ в 2 000 человек. 

Путин добавил, что в настоящее время Российская армия приступила к ликвидации этой окруженной группировки. 

По словам Верховного главнокомандующего, противник предпринимает попытки деблокировать эту группировку или прорваться наружу из окружения, но пока что они не имеют успеха.

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что сейчас все стороны настроены на быстрое и мирное разрешение конфликта на Украине. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что операторы российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» сожгли украинскую самоходку в приграничном районе Курской области. 

#армия #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #окружение
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