ВС РФ предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область у поселка Новый Путь

Российские войска предотвратили попытку группы украинских боевиков прорваться через госграницу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате действий российских войск противник потерял десять боевиков, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Также уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства.

Также подразделения группировки «Север» отразили четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. Потери противника составили 30 боевиков и пять боевых бронированных машин. Семь украинских военнослужащих сдались в плен. Также нанесено поражение формированиям девять бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Это не первая попытка украинских боевиков прорваться через Новый Путь. 25 октября Минобороны РФ сообщило об отражении очередной попытки, в ходе которой враг потерял около 15 боевиков и две бронемашины.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов