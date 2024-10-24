Бойцы спецназа заявили, что не могут ударить лицом в грязь

Выдержка и выносливость на грани возможного, высочайшие навыки владения практически любым оружием и, конечно, глубокие знания тактики ведения боя в различных условиях. Все это отличает бойцов спецназа - элиту Вооруженных сил России. Наши подразделения специального назначения по праву считаются одними из лучших в мире.

«Спецназ всегда впереди. На нас часто смотрят другие подразделения. Именно от нас зависит успех выполнения поставленных задач другими подразделениями. И мы не имеем права ударить в грязь лицом», - рассказал корреспонденту «Звезды» военнослужащий подразделения специального назначения с позывным Мирный.

Боец выполнял специальные задачи в Сирии и с первых же дней стал участником СВО. Несмотря на многочисленные ранения, он после лечения возвращался обратно на позиции - говорит, не мог оставить товарищей. Сейчас вместе со своей группой продолжает оттачивать боевые навыки. Слаженность и автоматизм действий в их работе может спасти не одну жизнь.

История его бригады берет начало в 94-м году. Бойцов спецназа тогда сразу ждало тяжелейшее испытание - первая чеченская. Боевики, включая наемников, были хорошо вооружены и подготовлены. Вместе с другими подразделениям войск спецназначения приходилось выявлять врага, который скрывался среди мирных граждан. Бойцы придумывали новые способы работы в непривычных условиях, в том числе в горах, добираясь до мест высадки на вертолетах на экстремально низкой высоте.

Перед спецназом Вооруженных сил России стоит целый спектр задач, в том числе организация засады, ведение разведки, передача данных и порой штурм позиций. Свой особый профессионализм подразделения специального назначения демонстрируют сейчас в зоне СВО. На передовой все может пойти не по плану. Но важно предугадать возможный сценарий. И во время тренировок спецназовцы даже оказывают медпомощь в условиях, максимально приближенных к реальным - пока раненый накладывает жгут, пытаясь остановить кровотечение, другой его прикрывает.

Двадцать четвертое октября - День частей и соединений специального назначения Вооруженных сил России. Сегодня спецназовцы - это настоящий пример самопожертвования и решительности. Их имена и лица зачастую скрыты. В бою действуют незримо, но эффективно, обеспечивая другим подразделениям возможность успешного достижения поставленных задач.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.