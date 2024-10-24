МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ накрыли «Подносом» бронеавтомобиль Humvee в Курской области

Минометчики точным попаданием поразили бронеавтомобиль и группу пехоты, которая пыталась скрыться после повреждения автомобиля.
2024-10-24 14:21:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В российском Минобороны показали кадры боевой работы расчета 82-мм миномета «Поднос» группировки войск «Север» в Курской области. В описании к видео сказано, что минометчики уничтожили мобильную группу ВСУ, передвигавшуюся на боевой бронированной машине Humvee.

Разведка обнаружила противника в одной из лесопосадок и передала точные координаты расчету. В свою очередь минометчики точным попаданием поразили бронеавтомобиль и группу пехоты, которая пыталась скрыться после повреждения машины.

Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. На записи можно увидеть, как российские военнослужащие делают расчеты и ведут огонь. Огонь минометов корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы. Показаны снятые с дрона кадры, на которых запечатлены результаты попаданий.

Габариты «Подноса» небольшие, поэтому его можно перемещать в разобранном виде расчетом из четырех человек. Миномет может стрелять на дальность до шести километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 