ВС РФ накрыли «Подносом» бронеавтомобиль Humvee в Курской области

В российском Минобороны показали кадры боевой работы расчета 82-мм миномета «Поднос» группировки войск «Север» в Курской области. В описании к видео сказано, что минометчики уничтожили мобильную группу ВСУ, передвигавшуюся на боевой бронированной машине Humvee.

Разведка обнаружила противника в одной из лесопосадок и передала точные координаты расчету. В свою очередь минометчики точным попаданием поразили бронеавтомобиль и группу пехоты, которая пыталась скрыться после повреждения машины.

Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. На записи можно увидеть, как российские военнослужащие делают расчеты и ведут огонь. Огонь минометов корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы. Показаны снятые с дрона кадры, на которых запечатлены результаты попаданий.

Габариты «Подноса» небольшие, поэтому его можно перемещать в разобранном виде расчетом из четырех человек. Миномет может стрелять на дальность до шести километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.