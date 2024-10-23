Расчеты «Гвоздик» сорвали подвоз БК и боевиков на Курском направлении

Расчеты 122-мм самоходных орудий 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Север» сорвали подвоз боеприпасов и личного состава ВСУ на Курском направлении. Кадры боевой работы артиллеристов публикует Министерство обороны России.

Координаты цели определили разведчики и передали артиллеристам. Расчет «Гвоздики» открыл огонь с заранее подготовленной закрытой огневой позиции.

Камера беспилотника зафиксировала последствия попадания. На записи показан процесс стрельбы. Орудие спрятано в лесу, замаскировано, сверху установлена конструкция, защищающая «Гвоздику» от ударов дронов.

Операторы разведывательных дронов круглые сутки ведут наблюдение за всеми путями подвоза снабжения ВСУ и передают координаты артиллеристам. Благодаря точной корректировке и большому опыту расчетов артиллеристы способны уничтожать технику ВСУ в движении и в подготовленных капонирах.

Военнослужащие каждый день ведут боевую работу. Для спокойной работы расчета в батарее есть круглосуточный пункт наблюдения со станцией подавления БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.