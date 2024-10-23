МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Гвоздик» сорвали подвоз БК и боевиков на Курском направлении

Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
2024-10-23 16:15:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 122-мм самоходных орудий 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Север» сорвали подвоз боеприпасов и личного состава ВСУ на Курском направлении. Кадры боевой работы артиллеристов публикует Министерство обороны России.

Координаты цели определили разведчики и передали артиллеристам. Расчет «Гвоздики» открыл огонь с заранее подготовленной закрытой огневой позиции.

Камера беспилотника зафиксировала последствия попадания. На записи показан процесс стрельбы. Орудие спрятано в лесу, замаскировано, сверху установлена конструкция, защищающая «Гвоздику» от ударов дронов.

Операторы разведывательных дронов круглые сутки ведут наблюдение за всеми путями подвоза снабжения ВСУ и передают координаты артиллеристам. Благодаря точной корректировке и большому опыту расчетов артиллеристы способны уничтожать технику ВСУ в движении и в подготовленных капонирах.

Военнослужащие каждый день ведут боевую работу. Для спокойной работы расчета в батарее есть круглосуточный пункт наблюдения со станцией подавления БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #МО РФ #Гвоздика #артиллеристы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 