Две недели назад 155-я бригада морских пехотинцев Тихоокеанского флота взломала оборону ВСУ на расстоянии десяти километров от государственной границы под Курском. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Достаточно дерзко и героически действовали. Прошли примерно 10 километров. Затем для закрепления успеха были подключения другие подразделения российских вооруженных сил», - сказал Путин.

Глава государства отметил действия 810-ой бригады морской пехоты Черноморского флота и подразделения Воздушно-десантных войск, которые подключились к боевым действиям для развития прорыва.

«По нашим примерным подсчетам, действительно, эта территория - это примерно 6 на 15 километров, там находится примерно около 2 тысяч человек», - сказал президент России.

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отметил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области. По словам российского лидера, бойцы создали надежное кольцо окружения и сжимают его.