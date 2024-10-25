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Путин раскрыл подробности окружения ВСУ в Курской области

По словам президента РФ, около 2 тысяч украинских военных взяты в кольцо под Курском на территории примерно 6 на 15 километров.
Игнат Далакян 2024-10-25 21:52:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Две недели назад 155-я бригада морских пехотинцев Тихоокеанского флота взломала оборону ВСУ на расстоянии десяти километров от государственной границы под Курском. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Достаточно дерзко и героически действовали. Прошли примерно 10 километров. Затем для закрепления успеха были подключения другие подразделения российских вооруженных сил», - сказал Путин.

Глава государства отметил действия 810-ой бригады морской пехоты Черноморского флота и подразделения Воздушно-десантных войск, которые подключились к боевым действиям для развития прорыва.

«По нашим примерным подсчетам, действительно, эта территория - это примерно 6 на 15 километров, там находится примерно около 2 тысяч человек», - сказал президент России.

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отметил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области. По словам российского лидера, бойцы создали надежное кольцо окружения и сжимают его.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #окружение
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